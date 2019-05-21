Для кого могут продлить действие пониженных тарифов страховых взносов

В Госдуму поступил законопроект № 712902-7 с поправками в НК, которые касаются пониженных тарифов страховых взносов.

Поправки инициированы Заксобранием Ростовской области и вносятся в п.10.1 ст. 427 НК.

Законопроектом предлагается увеличить льготный период действия пониженных ставок страховых взносов для резидентов ТОСЭР, расположенных на территориях монопрофильных муниципальных образований РФ (моногородов), с 3 до 10 лет.

Переговоры, процедуры принятия решений по локализации производственного проекта, предполагающего новое строительство с нуля в чистом поле, занимают не менее 1-2 лет. Непосредственно строительство — ещё 1-2 года. Кроме того, новый проект может стартовать только при создании всех необходимых инфраструктурных условий. Принятие предлагаемых изменений также позволит установить равные условия ведения предпринимательской деятельности для всех ТОСЭР в моногородах, созданных на территории одного региона в разное время.

В целом принятие законопроекта будет способствовать достижению целей приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов», отмечается в пояснительной записке.