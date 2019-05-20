Сбербанк рассказал, как обезопасить себя от мошенничества через терминалы

Сегодня СМИ сообщили о новом способе кражи денег с карт клиентов Сбербанка через устройства самообслуживания.

Сбербанк отреагировал на публикации и рассказал о способах защиты от такого мошенничества.

для обеспечения безопасности своих денежных средств при использовании банкоматов клиентам стоит внимательно ознакомиться с информацией на экране банкомата, а также обратить внимание на наличие поблизости подозрительных лиц, передает РИА Новости.

В случае сомнений, лучше отказаться от проведения операции и проинформировать банк по телефону 900, советуют в Сбербанке.