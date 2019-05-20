Счетная палата прогнозирует дальнейшее падение реальных доходов

В 2019 году реальные доходы населения продолжат падение, утверждают в Счетной палате. Это следует из доклада об исполнении федерального бюджета, подготовленного в ведомстве.

«С учетом текущих тенденций и принимая во внимание, что в течение 2019 года не ожидается введения новых существенных монетарных мер социальной поддержки граждан, существуют риски сохранения динамики данного показателя в отрицательной области», — приводит цитату из доклада РБК.

В Счетной палате пояснили, что уже в первом квартале 2019 года реальные доходы населения упали на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В связи с этим маловероятно, что до конца года удастся исправить ситуацию. Только для минимального роста на 0,1% по итогам года тенденция должна быть переломлена и во втором—четвертом кварталах реальные доходы должны расти не меньше, чем на 1% за квартал.

Специалисты также не считают возможным достижение целевых показателей по снижению уровня бедности.

Зафиксировали ее эксперты и ускорение инфляции. При формировании бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования учитывался прогнозный уровень инфляции в 2019 году в пределах 4,3%. В первом квартале 2019 года инфляция действительно снизилась (с 1% в январе до 0,3% в марте), однако все еще находится на более высоком уровне, чем в аналогичный период 2018 года. «В результате годовой прирост цен продолжил ускоряться и составил 5,3%, что значительно выше таргета по инфляции», — говорится в докладе. Темпы инфляции могут приблизиться к прогнозным значениям к концу года при отсутствии внешних шоков.