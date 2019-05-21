Главы КФХ представляют расчет по страховым взносам независимо от наличия наемных работников

Главы крестьянских (фермерских) хозяйств обязаны представлять расчет по страховым взносам в налоговый орган по месту учета независимо от факта наличия наемных работников. Об этом напоминают налоговики Ульяновской области.

При отсутствии в КФХ наемных работников расчет по страховым взносам представляется главой КФХ не позднее 30 января года, следующего за отчетным. КФХ, имеющие наемных работников, обязаны представлять отчетность по страховым взносам ежеквартально.

Главы крестьянских (фермерских) хозяйств относятся к индивидуальным предпринимателям (ст. 11 Налогового кодекса РФ). Крестьянские (фермерские) хозяйства, которые созданы как юридические лица в соответствии с Законом РСФСР от 22.11.1990 N348-1 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», вправе сохранить статус юридического лица на период до 1 января 2021 года (п. 3 ст. 23 Федерального закона от 11.06.2003 N74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».

Главы КФХ уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование в фиксированном размере за себя и за каждого члена КФХ независимо от суммы полученного дохода (п. 2 ст. 430 НК РФ). Нормы НК РФ приравнивают глав крестьянских (фермерских) хозяйств для целей уплаты ими страховых взносов к индивидуальным предпринимателям. При этом данный порядок действует независимо от того, когда и в какой форме создано крестьянское (фермерское) хозяйство.

Если плательщик страховых взносов относится одновременно к нескольким категориям плательщиков страховых взносов, он исчисляет и уплачивает страховые взносы по каждому основанию (ст. 419 НК РФ). Выплаты и иные вознаграждения, производимые крестьянским (фермерским) хозяйством в пользу физических лиц, принятых главой КФХ на работу в фермерское хозяйство в рамках трудовых отношений, подлежат обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке (ст. 420 НК РФ).