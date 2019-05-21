Вместо трудовых книжек будут сведения о трудовой деятельности

На федеральном портале размещен проект нормативного акта, который вносит поправки сразу в несколько законов, в которых упоминается трудовая книжка.

Поправки подготовлены Минтрудом и связаны с предстоящим внедрением в России электронных трудовых книжек.

Напомним, согласно другому законопроекту, подготовленному Минтрудом, ТК дополнят статьей 66.1, согласно которой сведения о трудовой деятельности работника формируются путем передачи работодателем этих сведений в информационную систему ПФР в электронном виде с 2020 года.

Начиная с 1 января 2020 сведения в ПФР необходимо передавать ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, а с 1 января 2021 указанные сведения в случаях приема на работу и увольнения представляются страхователями не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа или иного документа, являющегося основанием для приема на работу или увольнения.

Новым законопроектом предлагается внесение изменений в 22 федеральных закона, в которых содержатся нормы об обязанности работников представлять при трудоустройстве и в других случаях трудовую книжку, об обязанности работодателя выдавать ее при увольнении, иные нормы, где речь идет о трудовой книжке, в части дополнения соответствующими положениями о сведениях о трудовой деятельности работника.

В частности, поправки внесут в Закон от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». Пункт 2 статьи 3 после слов «трудовой книжки» дополнят словами «и (или) сведений о трудовой деятельности».