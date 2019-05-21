Сколько россиян скрывают свои доходы

Данные о страховых взносах и стаже поступают в Пенсионный фонд России (ПФР) лишь от 54 млн россиян, а численность трудоспособного населения сегодня составляет 81,3 млн граждан.

При этом официально зарегистрированных безработных в России, согласно данным Минтруда, чуть больше 800 тыс. человек, еще 2,4 млн российских граждан — неработающие инвалиды. Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».

Сумма скрытых финансовых потоков граждан, с которых не уплачиваются налоги, может достигать 12 трлн рублей в год, говорят эксперты. То есть ежегодно бюджеты недополучают примерно 5,16 трлн рублей НДФЛ и страховых взносов. Это около трети доходной части федерального бюджета.

Однако точно никто не знает, сколько россиян работает «в черную». Так, в 2013 году занимавшая тогда пост вице-премьера по социальным вопросам Ольга Голодец называла цифру в 38 млн россиян, которые «непонятно, где заняты, чем заняты, как заняты». Татьяна Голикова в 2017 году будучи главой Счетной палаты, объявила, что 14,4 млн человек не уплачивают налоги со своих доходов.

Но не все согласны с тем, что официально неработающие ничего не приносят в бюджет. Люди зарабатывают себе на жизнь, тратят эти деньги на покупки, и своим потребительским спросом стимулируют внутренний валовый продукт страны, считают некоторые эксперты.

Впрочем, они видят опасность и для официальной статистики при выводе доходов из тени: