Банк «Тинькофф» запустил сервис по продаже авиабилетов без посредников

Тинькофф объявил сегодня о перезапуске онлайн-платформы «Тинькофф Путешествия», которая начала работать в прошлом году. Теперь банк запускает собственное агентство путешествий (online travel agency), через которое можно на выгодных условиях покупать авиа- и ж/д-билеты, туры, бронировать отели и арендовать автомобили.

Теперь сервис будет работать напрямую с системами бронирования и продавать билеты без посредников.

Как сообщает пресс-служба банка, среди новых возможностей сервиса для путешественников: