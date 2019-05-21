Банк «Тинькофф» запустил сервис по продаже авиабилетов без посредников

Тинькофф объявил сегодня о перезапуске онлайн-платформы «Тинькофф Путешествия», которая начала работать в прошлом году. Теперь банк запускает собственное агентство путешествий (online travel agency), через которое можно на выгодных условиях покупать авиа- и ж/д-билеты, туры, бронировать отели и арендовать автомобили.
Теперь сервис будет работать напрямую с системами бронирования и продавать билеты без посредников.
Как сообщает пресс-служба банка, среди новых возможностей сервиса для путешественников:
- Минимальные цены на авиабилеты ряда популярных авиакомпаний, за которые можно получить дополнительный кэшбек до 5% от Тинькофф. Самая низкая цена на рынке на авиабилеты этих перевозчиков стала доступна за счет отмены сервисных сборов.
- Сервисная поддержка клиентов по вопросам покупки авиабилетов теперь полностью реализована на стороне Тинькофф. Пользователи трэвел-сервиса могут задать любые вопросы, связанные с покупкой билетов и туров, в чате мобильного приложения Тинькофф или на сайте Tinkoff.ru.
- Более удобный и быстрый процесс покупки билетов через Tinkoff.ru. При повторном обращении к сервису зарегистрированным пользователям не нужно будет заново вводить свои данные для оформления билетов — они сохранятся в системе и будут загружаться автоматически.
- Туристические страховки, которые можно оформить в момент покупки авиабилетов, и другие новые продукты, которые появятся в ближайшее время
- Повышенный кэшбек до 10% за бронирование отелей и автомобилей