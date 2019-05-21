Отмены НДС для интернет-магазинов не будет

Ранее ФАС выступила с предложением отменить НДС для российских интернет-магазинов. Данная инициатива направлена на выравнивание условий деятельности для российских и зарубежных онлайн-продавцов, поскольку сейчас иностранные интернет-магазины не платят НДС.

Между тем Минфин эту идею не поддержал. Чиновники отметили, что недопустимо создавать разные условия для организаций, торгующих одним и тем же товаром, передает ИА ТАСС.

«Должны быть равные конкурентные условия. И очень странно, если мы для онлайн-ретейлеров и обычной розничной торговли будем создавать разные условия в части НДС. Это противоречит здравому смыслу. Мы точно такое поддерживать не будем», — заявил директор департамента по налоговой и таможенной политике Минфина Алексей Сазанов.