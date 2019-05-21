Снять наличные в кассах по карте Сбербанка можно будет в 3 тыс. торговых точек

Снять наличные с карты Сбербанка в кассах магазинов можно будет в 3 тыс. торговых точек к концу 2019 года.

Об этом в интервью ТАСС сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Мы уже протестировали технологию в пилотном проекте и увидели, что это хорошо работает. До конца 2019 года в 3 тыс. торговых точек в регионах России можно будет снять наличные по карте Сбербанка. Это позволит повысить доступность финансовых сервисов в сельских районах», — отметил он.

Международная платежная система Mastercard вместе с российскими банками еще в 2018 году начала тестировать услугу выдачи наличных на кассах магазинов через POS-терминалы. Федеральная антимонопольная служба, к которой компания обратилась за заключением, положительно оценивает возможное влияние технологии на рынок.

В конце марта Сбербанк сообщал, что услуга по снятию наличных в кассах появится в торговых точках малого и среднего бизнеса в июле 2019 года и будет доступна также держателям сторонних карт Visa. Крупный торговый бизнес сможет внедрить у себя такой сервис в сентябре. Получить наличными можно будет до 5 тыс. рублей за одну операцию.