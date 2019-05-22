Работодатели виновны в бедности населения

20 мая стартовал X съезд Федерации независимых профсоюзов.

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила ключевую роль взаимодействия Думы с профсоюзами для улучшения трудового законодательства.

На съезде также шла речь об обязательности ежегодной индексации заработной платы, передает пресс-служба Госдумы.

«Мы понимаем, что есть ежегодный рост инфляции, индекса потребительских цен на товары и услуги. Те работодатели, которые не проводят индексацию тем или иным способом, избегают этого действия, не только „обирают“ работников, но и создают социальную напряженность, потому что создают категорию „бедного работающего человека“. При этом наш Президент говорит о том, что нам необходимо избавляться от бедности, повышать уровень благосостояния граждан России», — сказала Светлана Бессараб.