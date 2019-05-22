При покупке любых лекарств можно будет получить соцвычет по НДФЛ

Предлагается распространить возможность получения социального налогового вычета в сумме расходов на любые лекарственные препараты, назначенные лечащим врачом и приобретенные за счет собственных средств.

Соответствующие поправки внесены ко второму чтению в законопроект № 594955-7, в котором содержатся изменения во вторую часть НК.

Такая поправка введена в связи с тем, что существующий перечень не включает современные высокоэффективные лекарственные препараты.

Поправка повысит доступность жизненно необходимых лекарственных препаратов для наших граждан.

Напомним, в настоящее время на рассмотрении в Госдуме находится законопроект № 668519-7, который касается социального налогового вычета по НДФЛ на лекарства.

Проект предусматривает замену существующего сейчас морально устаревшего перечня, который много лет не пересматривался, на перечень ЖНВЛП.

Поясним, список ЖНВЛП — это ежегодно утверждаемый Правительством для целей лекарственного обеспечения на всех этапах оказания медицинской помощи единый список лекарственных препаратов, определяющий номенклатуру регулируемых по цене наиболее востребованных отечественным здравоохранением лекарств для профилактики и лечения заболеваний, в том числе преобладающих в структуре заболеваемости в России.

Список ЖНВЛП на 2019 год утвержден распоряжением Правительства от 10 декабря 2018 года № 2738-р.