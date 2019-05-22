Полицейские тестируют компактные камераы для распознавания лиц

МВД тестирует камеры-видеорегистраторы с функцией распознавания лиц, разработанной российской компанией NtechLab.

Об этом «Ведомостям» рассказали сотрудник министерства и человек, знающий это от топ-менеджеров NtechLab. С начала 2018 г. среди акционеров NtechLab — «дочка» госкорпорации «Ростех» «РТ — развитие бизнеса» (12,5%), а также фонд Рубена Варданяна и его партнеров (25%). Остальные доли в компании остались у ее основателей и первых инвесторов.

Если испытания пройдут успешно, то функция распознавания появится у портативных видеорегистраторов, уже используемых полицейскими, говорит сотрудник МВД. В распоряжении полиции развитых стран есть не только такие устройства, но и умные очки.

Корреспондент «Ведомостей» ознакомился с принципом работы гаджета. Камера с софтом NtechLab — она похожа на рацию, но чуть меньше — должна крепиться на одежду человека. Она анализирует видеопоток и выделяет из него лица людей, которые через WiFi или интернет (в устройство можно вставить сим-карту) отправляет на сервер. Там снимки сравниваются с ранее загруженными базами, например сотрудников какой-то компании или подозреваемых в преступлении.

Если лица на снимках совпадут, то система отправит уведомление об этом на камеру-регистратор на пользователе — на обратной стороне гаджета есть экран, на котором можно сравнить два снимка, увидеть имя человека из базы и получить основную информацию о нем. При корреспонденте «Ведомостей» камера распознала сотрудника NtechLab, а вот самого корреспондента в базе не обнаружила. Максимальное расстояние, при котором камера может выхватить лицо человека, — 3,5–4,5 м в зависимости от освещения и скорости движения человека, говорит представитель NtechLab.

Представитель МВД не ответил на запрос «Ведомостей». «Ростех» внедряет решения NtechLab в региональные проекты по «Безопасным городам», указал представитель госкорпорации, участие госкорпорации в проекте по камерам-регистраторам он не прокомментировал.