Каждые 14 секунд происходит кибератака

Международными экспертами по кибербезопасности подсчитано, что в 2019 году в мире кибератаки происходят каждые 14 секунд.

В этом году в мире также продолжится рост количества случаев мошенничества с использованием технологий социальной инженерии — по итогам 2018 года уже отмечен рост этого вида преступлений на 6%, сообщает пресс-служба Сбербанка.

В 2019 году одним из главных вызовов также станут утечки данных корпораций в результате целевых атак на их сотрудников.

С увеличением числа кибератак возрастает и причиняемый ими ущерб. Если в прошлом году убытки компаний различных секторов экономики составили 1,5 трлн долларов, то в 2019 году, по прогнозу Сбербанка, они достигнут уже 2,5 трлн.

Одной из причин ускоренного роста киберпреступности, по мнению специалистов, являются технологические тренды. К 2022 году к интернету будет подключен один триллион устройств. К 2023-му у 80% людей появится аватар в цифровом мире. При этом более 50% интернет-трафика домохозяйств в 2024-м будут потреблять «умные» устройства и бытовая техника.

Добавим, 20–21 июня 2019 года в Москве будет проведен Международный конгресс по кибербезопасности (International Cybersecurity Congress), на котором международное сообщество обсудит глобальные инициативы и основные принципы эффективного взаимодействия.

ICC — уникальная международная межотраслевая платформа, объединяющая представителей органов государственной власти, лидеров мирового бизнеса и признанных экспертов отрасли для открытого диалога по наиболее острым вопросам обеспечения кибербезопасности в условиях глобальной диджитализации.