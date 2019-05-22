ФАС не нашла нарушений в работе Visa и Mastercard

У международных платежных систем Visa и Mastercard нет доминирующего положения на российском рынке приема банковских карт. К такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам рассмотрения жалобы торговых ассоциаций (компаний интернет- и розничной торговли — АКИТ и АКОРТ, торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники — РАТЭК).

Ритейлеры в феврале попросили антимонопольную службу проверить международные платежные системы, пишут «Ведомости». Их не устраивает уровень межбанковской комиссии (интерчейндж), который устанавливают платежные системы.

Эту комиссию банк, обслуживающий торговую точку, — эквайер — платит банку, выпустившему карту (эмитенту). Как правило, ее размер устанавливается в виде процента от суммы операции и зависит от типа торговой точки и категории карты. За счет получаемой комиссии эмитенты окупают затраты на выпуск и обслуживание карт, программы лояльности, инвестируют в новые сервисы и безопасность. Размер интерчейнджа ритейлеры считают излишне высоким: на него приходится в среднем 70% «торговой уступки» — итоговой стоимости эквайринга, которую торговая точка платит банку за прием карт. В среднем торговцы платят банкам-эквайерам за прием карт 1,5–2,5% от оборота, средний интерчейндж по рынку — 1,6–1,8%.

АКИТ не удовлетворен решением ФАС и готовит официальный запрос о предоставлении данных, на основе которых был сделан такой вывод, сказал президент ассоциации Артем Соколов.