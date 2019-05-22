Минфин предлагает отказаться от индивидуальных инвестсчетов первого типа

Нужно постепенно отказываться от первого типа индивидуальных инвестиционных счетов (ИИСов типа А), считает Минфин. Об этом пишет газета «Ведомости» со слов замминистра финансов Алексея Моисеева.

Возможность открыть такой счет и получить налоговые льготы появилась у частных инвесторов в 2015 г. ИИСы первого типа позволяют вернуть 13% внесенной на счет суммы, но не более 52 000 руб. Второй тип ИИСа (тип Б) полностью освобождает инвестора от уплаты НДФЛ, но воспользоваться льготой можно только при закрытии счета.

Всего на индивидуальных счетах скопилось 120 млрд руб., по подсчетам Национальной ассоциации участников фондового рынка -(НАУФОР) на конец 2018 г. При этом сумма вложений в течение года увеличилась почти втрое: за 2018 г. россияне разместили на ИИСах более 80 млрд руб.

По данным Федеральной налоговой службы, за 2016–2017 гг. налоговый вычет по счетам типа А составил 17,75 млрд руб. Данных за 2018 г. пока нет, как и сведений по льготам по счетам типа Б: получить их можно только по прошествии не менее трех лет с момента заключения договора на ведение ИИСа, а значит, не ранее 2018 г.

Минфину никогда не нравился ИИС первого типа, потому что «это некий кредит на получение дохода, который еще не получен», объяснил Моисеев. По его словам, ИИС типа А был стартапом, чтобы заинтересовать инвесторов этими инструментами, но от него нужно «потихонечку отходить». Дискуссия по этому вопросу уже началась, отметил он, добавив: «Мы, конечно, ничего не будем делать шашкой, запрещать задним числом, завтра и тому подобное».

В ЦБ видят, что для отрасли первый тип ИИСа более интересен, потому что дает большую маржу в краткосрочном периоде, но должны развиваться ИИСы второго типа, где инвесторы более долгосрочные, заявила во вторник и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Отказываться от -ИИСа типа А не нужно, нужно найти баланс, подчеркнула она.