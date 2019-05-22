Росстат изменит способ расчета инфляции в 2020 году. Проект новой методики получения данных о ценах на товары и услуги Росстат представит уже в I квартале.

Сбор сведений для расчета инфляции планируют сделать полностью автоматизированным. Однако сроки внедрения новой модели пока неизвестны, рассказал «Известиям» руководитель статистического ведомства Павел Малков.

Информацию в автоматизированном режиме планируется получать из административных источников: из баз данных Федеральной налоговой службы по контрольно-кассовой технике, из информационных систем органов власти, где аккумулируются сведения по стоимости коммунальных услуг. Какие-то данные брать могут брать и напрямую у ритейлеров.Переговоры об этом уже ведут с ритейлерами, в частности с X5 Retail Group.

Сейчас в России, как и во всех странах мира, данные для расчета индекса потребительских цен собирают вручную — то есть специалисты-регистраторы ходят по магазинам и выписывают цены. Новый способ сбора информации повысит ее объективность, так как исключает риски ошибок при внесении данных от руки.

Индекс потребительских цен Росстат вычисляет по 510 позициям: 127 видов продуктов питания, 258 видов непродовольственных товаров и 125 видов услуг. Наблюдение проводится в 283 городах, и в каждом населенном пункте специалисты ведомства обходят от 20 до 1,2 тыс. организаций торговли и сферы услуг. По данным пресс-службы Росстата, в этой работе задействована тысяча сотрудников ведомства. По каждой товарной позиции в каждом городе фиксируется стоимость не менее пяти наиболее популярных у жителей торговых марок.