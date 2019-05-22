Бухгалтеры сами составляют акты выполненных работ. Потому что больше некому

Некоторую работу, которую делают бухгалтеры, вполне можно было бы делегировать другим сотрудникам организации. Так считают участники обсуждения в группе «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке.

Речь идет о первичных документах на реализацию работ. Где-то этот процесс построен таким образом, что бухгалтер имеет дело только с готовым документом, который формируют менеджеры или другие «специально обученные люди» из отдела продаж.

Но что делать, если сотрудников в фирме — раз, два, и обчелся — ты, да я, да мы с тобой?

Участники обсуждения отмечают, что даже в мини-фирме главбух не бывает один-одинешенек. Как минимум есть еще директор. Вот он и может заняться составлением актов на выполненные работы.

Однако на практике именно бухгалтера нагружают такой «первичной» работой, подразумевая, что бухгалтер и документы — это почти синонимы. Все, что связано с оформлением бумаг, какими бы они ни были — делегируется бухгалтеру.

А кто в вашей фирме формирует документы на выполненные работы (оказанные услуги)?