Сбербанк начал тестировать новые онлайн-переводы клиентам без карты

Сбербанк приступил к тестированию онлайн-сервиса денежных переводов в пользу получателей без карты или банковского счета.

Услуга предусматривает получение наличных в банкоматах или отделениях по коду из СМС-сообщения, пишет РБК. Такой функционал появился у части клиентов банка в приложении «Сбербанк Онлайн».

Появившаяся в мобильном приложении Сбербанка функция фигурирует под названием «Любому человеку (перевод). Для выплаты наличными в отделении или банкомате» и отражается в разделе «Платеж или перевод».

«В настоящее время Сбербанк проводит пилотирование новых сервисов переводов. Мы не комментируем продукты и сервисы до того, как они официально представлены рынку», — сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.

В колл-центре Сбербанка рассказали, по какой схеме работает новый сервис: клиент Сбербанка должен совершить денежный перевод через мобильное приложение банка абсолютно любому человеку, даже если он не является клиентом Сбербанка, получателю придет СМС-сообщение с кодом, который он должен ввести в банкомате или назвать в отделении банка для получения переведенных средств в виде наличных. Пока данная услуга работает на ограниченном количестве устройств самообслуживания и не во всех отделениях.

Похожий сервис реализован у Тинькофф Банка еще с 2017 года. Его клиенты могут снимать и вносить наличные в банкомате с помощью QR-кода. Банк решил внедрить эту функцию, так как большим спросом пользуются переводы денег по QR-коду.