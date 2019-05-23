В первом чтении приняты законы об отмене «зарплатного рабства»

Законопроекты, которые касаются так называемого зарплатного рабства, прошли первое чтение в Госдуме.

В настоящее время Трудовым кодексом предусмотрено право работника заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена зарплата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода зарплаты не позднее чем за 5 рабочих дней до дня выплаты зарплаты.

Законопроекты предусматривают:

в части ТК — увеличение срока предупреждения работником работодателя о выборе кредитной организации с 5 рабочих дней до 15 календарных дней .

. в части КоАП — административную ответственность работодателя за воспрепятствование осуществлению работником права на изменение кредитной организации, в которую должна быть переведена зарплата. Устанавливаются штрафы в отношении работодателей: для должностных лиц — в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; для ИП — в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей; для юрлиц — в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Таким образом, законопроекты обеспечивают баланс прав и работников на выбор кредитной организации и обязанности работодателя выплаты заработной платы, отметили в Минтруде.