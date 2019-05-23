Минфин разъяснил, какую дату считать крайним днем уплаты налога

Как исчисляются сроки, определенных до конкретной даты без указания «включительно», в целях налогообложения? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-02-08/32422 от 30.04.2019.

Согласно пункту 8 статьи 6.1 НК действие, для совершения которого установлен срок, может быть выполнено до 24 часов последнего дня срока. Формулировки «до 24 часов последнего дня срока» и «до 24 часов (включительно) последнего дня срока» являются равнозначными.

Однако Налоговым кодексом не установлено применительно к срокам, определенным до конкретной даты без указания «включительно», что действие, для совершения которого установлен этот срок, к названной дате должно быть совершено, то есть что определенная дата, до наступления которой должно быть совершено действие, в установленный срок не входит.

Вместе с тем согласно правовой позиции Конституционного Суда для целей рассматриваемого налога формулировки «ежемесячно до 15-го числа за прошедший месяц» и «ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем» являются равнозначными.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда РФ от 16.10.2018 № 304-КГ18-7786 при рассмотрении жалобы относительно установленных сроков уплаты земельного налога за I квартал — до 30 апреля налогового периода. Было признано, что в качестве предельного срока исполнения обязанности по уплате земельного налога за I квартал следует считать 30 апреля налогового периода.

Учитывая изложенное, впредь до внесения в НК изменений, согласно которым срок, установленный до определенной даты, оканчивается в день, непосредственно предшествующий этой дате, если не установлено окончание срока до определенной даты (включительно), рекомендуется руководствоваться сложившейся судебной практикой.