Китайский мошенник обманул Apple, обменяв поддельные телефоны на настоящие

Гражданин Китая получал из Гонконга посылки с поддельными Phone, которые он передавал в Apple для замены по гарантии, используя вымышленные имена.
После этого он отправлял оригинальные телефоны обратно в Китай, его сообщники продавали их.
всего за два года контрабандисту удалось передать Apple около 2 тыс. неработающих поддельных смартфонов. В обмен он получил около 1500 оригинальных iPhone, которые перепродал примерно по $600 за штуку, передает РБК.
Мужчина признал свою вину. Согласно документам суда, аферу в США мошеннику удалось провернуть благодаря тому, что iPhone не включались и специалисты не могли сразу их проверить.
Гражданину Китая грозит максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы и штраф в размере $2 млн. В рамках сделки со следствием Цюань Цзян согласился выплатить Apple $200 тыс.
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