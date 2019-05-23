Квоты на вредные выбросы компаний, транспорта и ЖКХ будут установлены в 12 городах

Снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу должен помочь законопроект Минприроды. Законопроект был подготовлен для реализации проекта «Чистый воздух», включенного в нацпроект «Экология».

Документ на этой неделе был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности с ним ознакомились «Ведомости».

К 2024 г. загрязняющие выбросы должны снизиться на 22%, но пока только в 12 городах, где проблема особенно остра. По проекту Росприроднадзор должен установить квоты на выбросы в таких городах и заключить соглашения с предприятиями, работающими в этих городах.

Губернатор каждого региона должен будет представить план снижения выбросов и утвердить его в правительстве. Отвечать за его реализацию будут лично губернаторы.

По законопроекту Роспотребнадзор выделит самые вредные вещества, выбросы которых влияют на превышение гигиенических нормативов качества воздуха или создают риски для здоровья человека.

Затем Росприроднадзор установит квоты для компаний, транспортных средств и коммунальных предприятий. Законопроект не касается автомобилей населения, уточнил представитель Минприроды. Но по нему регионы смогут регулировать движение автотранспорта, например ограничивать движение грузовиков или запрещать им проезд в определенных местах, организуя объезды.

Следить за выполнением квот будет Росприроднадзор. Служба должна заключить соглашения с предприятиями (по данным Минприроды, таких соглашений будет 60). Те компании, которые сразу поймут, что не смогут уложиться в нормы, должны будут компенсировать их превышение — посадить деревья или рекультивировать свалку. Новых штрафов законопроект не предусматривает. Сейчас тем, кто загрязняет воздух, грозят штрафы до 250 000 руб., кроме того, бизнес должен платить за негативное воздействие (на воздух, воду и за образование отходов). За 2018 г. компании выплатили 13 млрд руб. таких платежей.