Налоговые пени из воздуха - это не сбой в программе ФНС, это заложенный алгоритм

Тема сбоя в программе налоговой уже несколько месяцев не дает покоя бухгалтерам и предпринимателям. С проблемами столкнулись уже практически все налогоплательщики.

Но оказывается не все, что происходит является некорректной работой программы. Кое-что изначально заложено в неё так, что пени по налогам и недоимки растут буквально из воздуха.

Вот такое письмо инспектора опубликовали сегодня в Красном уголке бухгалтера

Таким образом, в Центральном аппарате ФНС кто-то решил, что нормы Налогового кодекса несущественны и придумал свои условия для признания налога уплаченным.

Возникает вопрос, знакомы ли чиновники, утверждавшие алгоритмы для АИС-3 с законом? Читали ли они статью 45 НК, где прямо написано, что налогоплательщик вправе исполнить обязанность по уплате налога досрочно? В этой же статье указаны все условия, при которых налог не считается уплаченным. И такого условия, как отсутствие периода уплаты в платежке (или его неверное указание), в Налоговом кодексе нет.

Более того, заложенные алгоритмы в программу, в которых почему-то нельзя писать по взносам такой период уплаты как месяц, изначально вызывают вопросы. Приказ Минфина 107н, в части указания периодов, не менялся. Так что произошло с 1 января, что ФНС решила, что надо писать не так, а по другому?

У бухгалтерского сообщества уже сложилось впечатление, что вот эти все якобы ошибки на самом деле спланированная акция. Глава ФНС отчитывается Президенту о возросших сборах налогов и успешной цифровизации, а на самом деле его ведомство взимает один и тот же налог по три раза. И при этом еще начисляются пени, которые даже при возврате неправомерно взысканных налогов в программе не сторнируются.

Руководство налогового ведомства уже пять месяцев хранит полное молчание по сложившейся с АИС-3 ситуации. И расхлебывать проблемы приходится рядовым работникам инспекций. А налогоплательщики обивают пороги налоговых, пытаясь убрать несуществующие недоимки и сохранить свой бизнес.