Депутаты Госдумы отправятся в Крым знакомиться с передовыми цифровыми технологиями

24–25 мая в Крыму пройдет заседание Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при Председателе Госдумы. Депутаты ознакомятся с опытом и передовыми технологиями ведущих мировых IT-компаний, а также обсудят вопросы повышения доступности цифровых услуг для граждан.

«Развитие цифровой экономики — это один из приоритетов работы ГД. Наше законодательство в этой сфере достаточно молодое, мы не так давно приступили к формированию необходимой правовой базы. Потому для нас особенно важно изучить опыт других стран, эффективные законодательные механизмы, которые внедряются для развития цифровой отрасли», — сказал Вячеслав Володин.

По словам Председателя ГД, также в ходе заседания Совета планируется обсудить «решения, необходимые для повышения доступности цифровых услуг для граждан, защиты прав граждан и персональных данных».