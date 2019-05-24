Банки обяжут применять биометрию

ЦБ сделает обязательным оказание услуг через Единую биометрическую систему (ЕБС).

Об этом говорилось в презентации регулятора в Санкт-Петербурге на прошлой неделе, пишут «Ведомости».

ЕБС, оператором которой выступает «Ростелеком», заработала летом 2018 г.: она позволяет россиянам, сдавшим биометрию — изображение лица и слепок голоса — в одном банке, открывать счета, брать кредиты и проводить другие операции в любом другом без визита в отделение. Закон обязывает банки собирать и передавать биометрию граждан в ЕБС (сейчас — минимум в 20% офисов, со следующего года — во всех), но предоставлять ли с ее помощью услуги, они решают сами.

ЦБ и «Ростелеком» активно продвигают свою систему. Они начали информационную кампанию в поддержку ЕБС: ездят по стране, рассказывая банкирам и журналистам о плюсах системы, — в ходе такой поездки и состоялась упомянутая презентация.

Против ЕБС выступает Сбербанк: у него есть своя система идентификации, и пока он далеко впереди ЦБ. В октябре президент Сбербанка Герман Греф говорил, что в базе банка уже «миллионы» данных клиентов, — в ЕБС было на три порядка меньше.

Обязать банки оказывать услуги через ЕБС — логичный шаг, говорят эксперты. Впрочем, они же говорят, что основные усилия надо направлять на объяснение людям, что сдача биометрии в ЕБС безопасна с точки зрения защиты данных, чтобы обеспечить спрос на эти услуги.