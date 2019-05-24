Банки стали запрашивать у клиентов SMS-коды

Сотрудники банков все чаще запрашивают по телефону у клиентов коды из отправленных им СМС-сообщений для дополнительной аутентификации. Например, в МКБ, ВТБ, «Открытии» коды у клиентов спрашивают при совершении некоторых операций в офисе банка.

Однако в некоторых банках также запрашивают у клиентов коды из СМС при обращении в колл-центр или чат банка, пишет «Коммерсантъ». В частности, так делают в Промсвязьбанке, Почта-банке, Тинькофф-банке.

В банках считают это безопасным, поясняя, что в сообщениях указывают, какие из кодов можно называть, а какие нет.

Между тем эксперты считают, что практика запроса кодов из СМС несет в себе риски и от нее надо отказаться.

Дело в том, что некоторые граждане сочтут называние кода из СМС сотруднику банка нормой и будут делать то же самое и при звонке мошенников.