Банки стали запрашивать у клиентов SMS-коды

Сотрудники банков все чаще запрашивают по телефону у клиентов коды из отправленных им СМС-сообщений для дополнительной аутентификации. Например, в МКБ, ВТБ, «Открытии» коды у клиентов спрашивают при совершении некоторых операций в офисе банка.
Однако в некоторых банках также запрашивают у клиентов коды из СМС при обращении в колл-центр или чат банка, пишет «Коммерсантъ». В частности, так делают в Промсвязьбанке, Почта-банке, Тинькофф-банке.
В банках считают это безопасным, поясняя, что в сообщениях указывают, какие из кодов можно называть, а какие нет.
Между тем эксперты считают, что практика запроса кодов из СМС несет в себе риски и от нее надо отказаться.
Дело в том, что некоторые граждане сочтут называние кода из СМС сотруднику банка нормой и будут делать то же самое и при звонке мошенников.
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