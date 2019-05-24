Греф обещал «научить слона танцевать». Получилось?

Придя в Сбербанк десять лет назад, Герман Греф обещал «научить слона танцевать». Глава «Сбера» в интервью изданию «Коммерсантъ» прокомментировал это свое обещание.

По его словам, некорректно давать оценки своим обещаниям. Он отметил, что то, что было в момент прихода его команды, и то, что происходит сейчас, несравнимо.

Кроме того, Греф заявил: «Там уже не только слон, но и много слонят. Насколько он гармонично пляшет, нужно спрашивать у наших клиентов».

Напомним, Сбербанк приобрел много непрофильных активов. Например, 46,7% в Rambler, сервис Работа.ру.

Кроме того, у Сбербанка есть проекты в сфере электронной коммерции («Яндекс.Маркет», «Беру», Bringly).

Также банк вышел на рынок микрофинансирования, запустил мобильного виртуального оператора «СберМобайл».

Добавим, сегодня состоится годовое собрание акционеров Сбербанка, на котором должен быть продлен еще на 5 лет контракт Германа Грефа.