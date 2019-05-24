«Не забудьте отконвоировать молодого человека обратно» или как я ходил в УФНС

«Клерк» уже писал о том, что история с открытым письмом Мишустину получила неожиданное продолжение. И бухгалтеров, его подписавших, настойчиво приглашают на беседу в налоговые инспекции и даже Управления ФНС.

Историей своего посещения регионального УФНС поделился наш пользователь room111.

Итак, как я ходил в УФНС.

Позавчера мне позвонила женщина из Управления ФНС России по региону и попросила приехать и поделиться мнением о проблемах, с которыми мы сталкиваемся на земле. Договорились мы на 11.00, но я подъехал на 15 мин. раньше. Ждать не пришлось, меня сразу проводили в кабинет большого Начальника, имя его я не запомнил.

Сначала у меня спросили в какой сфере я работаю. Я сказал что в многих, т.к. занимаюсь бух.и юр. обслуживанием организаций. Их интересовали конкретные проблемы с которыми я столкнулся. Для начала я озвучил общие проблемы, такие как:

глобальный сбой в 2017 при переводе взносов из ПФР в ИФНС и что ко мне до сих пор приходят ИП с такими проблемами.

Проблему принятия деклараций в январе 2019 г., когда отчеты висели по 15-30 дней. Показал им протоколы приема этих отчетов. У меня уточнили решилась ли эта проблема и были ли по ней какие-либо санкции. Я сказал что решилась и штрафов не было.

Сказал о том что неплохо было бы убрать бессмысленный и бесполезный отчет СЗВ-М или же объединить его с РСВ. А так же я предложил объединить отчеты РСВ, 2-НДФЛ, 6-НДФЛ. На что мне сказали, что ИФНС на разрабатываемые формы отчетов повлиять не может, при этом наше сообщество может выдвинуть инициативу через депутатов, бизнес-обунсменов союз предпринимателей и т.д. дабы на небесах услышали нас.

Далее я сказал о проблемах с кассой в сфере ЖКХ и о том, что бессмысленно ее использовать при приеме ЖКУ через терминалы и кассы банков. Это будет просто очередная фискальная нагрузка на ЖКХ, что влечет повышение тарифов. Мне сказали что сейчас идет 3-е чтение и будут послабления для ЖКХ. На что я возразил, что сути эти послабления не меняют и тратить на кассу и кассира деньги придется. И меня опять послали к депутатам. С инициативой.

После общих вопросов перешли к конкретным. У меня по одному СНТ налоговая не могла принять декларацию на землю. В 2018 СНТ сменило юр.адрес и при попытке сдачи декларации по месту нахождения земельного участка ее не принимали с ошибкой. (- Неправильное указание места представления сведений — Не найден плательщик по ИНН\КПП, представленным в файле — В НО отсутствует действующая постановка на учет, являющаяся основанием для приема декларации). Сегодня утром мне позвонили из региональной ФНС и попросили сдать повторно сославшись на технический сбой. Видать начальство накрутило хвосты областным.

По другой конторе ситуация интересная. У фирмы арестованы счета (большие долги перед контрагентами) При этом деятельность почти не ведется и директор фирмы сам взыскивает дебиторку и полученные деньги уходят на зарплату директору/бухгалтеру и кредиторам. По каким-то особым правилам в банке из-за ареста счета я не могу сделать платежку на налоги в картотеку 3 очередью, только 5 и приходится дожидаться требований. Зарплату в картотеку положить можно. Странно, что уже пол года не приходят требования об уплате страховых взносов и НДФЛ, а в выписке из налоговой отсутствует сальдо на 01.01.19 г. При этом отчетность сдается в срок. Я показал выписку с нулевым сальдо и более старую, полученную в 2018 со всеми остатками как и полагается. Обещали разобраться.

По итогам встречи могу сказать, что прессинга, угроз и прочего, о чем писали бухгалтера из других регионов не было. Был конструктивный диалог. Запомнилась шутка охранника на пропускной: когда меня пришли встречать, он сказал инспектору: «Не забудьте отконвоировать молодого человека обратно». Все посмеялись. Я тоже.

Всем добра.

К последнему пожеланию присоединяется и редакция «Клерка».