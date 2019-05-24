Что Герман Греф думает про тарифы на эквайринг

Ритейлеры требуют снижения комиссий на эквайринг, настаивая на закреплении комиссий в 0,2–0,3% от суммы платежа по аналогии с Европой.

Свои комментарии на этот счет изданию «Коммерсантъ» дал глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, регулирования тарифов на эквайринг не требуется, а вмешательство государства в ценообразование всегда заканчивается печально.

Кроме того, в России иная бизнес-модель эквайринга, нежели в Европе. У нас банки взяли на себя все расходы на приобретение эквайринговых аппаратов, их обслуживание и разработку программного обеспечения.

Если эту нагрузку переложить на бизнес, то стоимость эквайринга снизится, но вряд ли это обрадует бизнес.

«Если торговцы будут настаивать на снижении комиссий, мы не будем себе в убыток содержать всю сеть эквайринга. Мы будем вынуждены вернуться к предыдущей бизнес-модели, торговым предприятиям придется покупать эквайринговые аппараты, заказывать софт, самим отвечать за обслуживание. Тогда они будут иметь стоимость эквайринга такую же, как в Европе. Но в итоге это получится дороже, чем сегодня», — сказал Герман Греф.