Грефа переизбрали на должность главы Сбербанка

Акционеры Сбербанка переизбрали нынешнего главу компании Германа Грефа на четвертый срок, продлив его полномочия еще на четыре года, сообщают РИА Новости.

Пост президента и председателя правления крупнейшего российского банка Греф занимает с ноября 2007-го. Третий срок полномочий истекает в ближайшем декабре.

До прихода в Сбербанк Греф занимал пост министра экономического развития и торговли РФ.

Контрольным пакетом акций Сбербанка владеет ЦБ. Ему принадлежат 52,32% обыкновенных акций компании, а также доля в уставном капитале в 50% плюс одна акция

По последним данным, доля юрлиц-нерезидентов в уставном капитале составляет 45,64%, юрлиц-резидентов - 1,52%, частных инвесторов - 2,84%. При этом, помимо ЦБ, у Сбербанка нет акционеров с долей 5% и более.