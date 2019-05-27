Из-за недостоверности сведений юрлицо может быть исключено из ЕГРЮЛ

С 01.09.2017 юрлицо, в отношении которого в ЕГРЮЛ содержится запись о недостоверности сведений более, чем 6 месяцев с момента ее внесения, может быть исключено из данного реестра на основании решения регистрирующего органа.
Административный порядок исключения недействующих юрлиц также применяется в случае отсутствия у юрлица средств на расходы, необходимых для его ликвидации, и невозможности возложить эти расходы на его учредителей, сообщает УФНС по Владимирской области.
Налоговыми органами проверяются сведения об адресе организации, ее руководителях и учредителях.
Организациям, в отношении которых установлена недостоверность сведений, предлагается в тридцатидневный срок предоставить достоверные сведения. В противном случае в реестре появится запись о недостоверности сведений.
Эта информация доступна для всех пользователей реестра и призвана помочь добросовестным компаниям получить максимально объективные сведения о своих контрагентах, просчитать возможные риски ведения бизнеса с такими партнерами.
Руководители и учредители организаций, в отношении которых в реестре содержатся записи о недостоверности сведений, в течение 3 лет не смогут зарегистрировать новые юрлица.
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