Отчитываться в ФГИС ЦС будут не только юрлица, но и ИП

На сайте кабмина опубликовано Постановление Правительства № 604 от 15.05.2019, которое меняет порядок мониторинга цен на строительные ресурсы.

Напомним, в 2017 году запущена в эксплуатацию федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС). Оператором этой системы является подведомственное Минстрою ФАУ «Главгосэкспертиза России».

При разработке сметной документации на объекты с участием средств госбюджета сметчик будет обязан использовать только ту цену на стройматериалы, рабочую силу, перевозку грузов, эксплуатацию машин, которая рассчитана на основе системы ФГИС ЦС.

Правила мониторинга цен утверждены Постановлением Правительства № 1452 от 23.12.2016.

Теперь в эти правила внесены изменения.

В частности, перенесен срок размещения в ФГИС ЦС сметных цен строительных ресурсов, определенных Минстроем по результатам мониторинга, с 2019 года на 2022 год.

Уточнены виды и источники дополнительной информации. К источникам такой информации отнесены юридические лица и ИП, которые занимаются оптовой торговлей строительными материалами, изделиями, конструкциями, оборудованием, машинами и механизмами. Правда есть ряд условия, одно из которых – выручка более 50 млн. руб. в год.

То есть ранее перечень юрлиц, которые должны отчитываться в ФГИС ЦС, формировался на основании данных из Росстата, Таможенной службы, Росморречфлота, Росавиации. Теперь свои предложения смогут вносить и оптовые торговцы стройматериалами, а в перечень войдут не только юрлица, но и ИП.

Документом также установлены определения широко используемых строительным сообществом понятий , таких как, «индексы изменения сметной стоимости строительства», «ценообразующие строительные ресурсы», «ресурсно-технологическая модель», «сводная номенклатура ценообразующих ресурсов», «перечни специализированных ценообразующих строительных ресурсов».