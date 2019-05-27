Как ПФР пополняет данные на ИЛС застрахованных лиц

На индивидуальном лицевом счете (ИЛС) в ПФР хранится информация о пенсионных правах каждого застрахованного в системе обязательного пенсионного страхования гражданина.

Пополнение ИЛС сведениями о стаже и страховых взносах осуществляется в разные сроки, напомнили в ПФР.

Так, сведения о сумме заработка (дохода) и сумме страховых взносов на ОПС актуализируются на лицевом счёте гражданина ежеквартально после работодателем РСВ в налоговые органы — не позднее 30 числа месяца, следующего за истечением квартала.

Данные о продолжительности стажа актуализируются на лицевом счёте гражданина один раз в год после представления работодателем отчетности о стаже — до 1 марта следующего года (то есть до 1 марта 2020 года — срок отчетности за 2019 год).

Информация о пенсионных правах физлиц, самостоятельно уплачивающих страховые взносы (ИП, адвокатов и других категорий граждан), актуализируется на лицевых счетах также раз в год, так как сведения об уплаченных страховых взносах за прошедший год поступают в ПФР из ФНС ежегодно.

Информацию о стаже и заработке, учтенных на ИЛС, каждый может получить в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР (es.pfrf.ru). При необходимости можно заказать выписку о состоянии ИЛС.

У тех граждан, которые уже являются получателями пенсии, на лицевом счете отражаются только вновь приобретенные пенсионные права, которые не были учтены при первоначальном назначении или перерасчете пенсии.