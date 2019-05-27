Как ПФР пополняет данные на ИЛС застрахованных лиц

На индивидуальном лицевом счете (ИЛС) в ПФР хранится информация о пенсионных правах каждого застрахованного в системе обязательного пенсионного страхования гражданина.
Пополнение ИЛС сведениями о стаже и страховых взносах осуществляется в разные сроки, напомнили в ПФР.
Так, сведения о сумме заработка (дохода) и сумме страховых взносов на ОПС актуализируются на лицевом счёте гражданина ежеквартально после работодателем РСВ в налоговые органы — не позднее 30 числа месяца, следующего за истечением квартала.
Данные о продолжительности стажа актуализируются на лицевом счёте гражданина один раз в год после представления работодателем отчетности о стаже — до 1 марта следующего года (то есть до 1 марта 2020 года — срок отчетности за 2019 год).
Информация о пенсионных правах физлиц, самостоятельно уплачивающих страховые взносы (ИП, адвокатов и других категорий граждан), актуализируется на лицевых счетах также раз в год, так как сведения об уплаченных страховых взносах за прошедший год поступают в ПФР из ФНС ежегодно.
Информацию о стаже и заработке, учтенных на ИЛС, каждый может получить в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР (es.pfrf.ru). При необходимости можно заказать выписку о состоянии ИЛС.
У тех граждан, которые уже являются получателями пенсии, на лицевом счете отражаются только вновь приобретенные пенсионные права, которые не были учтены при первоначальном назначении или перерасчете пенсии.
Налоговые проверки становятся жестче. Научитесь защищать себя в онлайн-курсе «Клерка» — «Налоговые проверки. Тактика защиты».
Посмотрите рассказ о курсе от его автора Ивана Кузнецова, налогового эксперта, который раньше работал в ОБЭП.
Заходите, регистрируйтесь и обучайтесь. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат.