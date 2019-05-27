Для аудиторов разработали новый Кодекс профессиональной этики

С 15 июня 2019 вступает в силу новый Кодекс профессиональной этики аудиторов. Документ одобрен Советом по аудиторской деятельности Минфина 21 мая 2019 и размещен на сайте министерства.

Новая редакция Кодекса учитывает нововведения, принятые Международной федерацией бухгалтеров.

Обязательные к исполнению положения Кодекса (требования) в новой редакции отделены от поясняющих положений, введены новые требования и положения, касающиеся использования аудитором профессионального суждения при применении концептуального подхода к соблюдению основных принципов этики, а также предлагаемых или получаемых аудитором поощрений, подарков и знаков внимания.

Теперь Кодекс состоит из 11 разделов вместо двух:

Раздел 1. Соблюдение Кодекса Раздел 2. Основные принципы этики Раздел 3. Концептуальный подход к соблюдению основных принципов этики Раздел 4. Применение концептуального подхода к соблюдению основных принципов этики Раздел 5. Конфликт интересов Раздел 6. Заключение договора оказания профессиональных услуг Раздел 7. Второе мнение Раздел 8. Вознаграждение аудитора Раздел 9. Поощрения, включая подарки и знаки внимания Раздел 10. Принятие на хранение активов клиента Раздел 11. Ответные меры на несоблюдение нормативных правовых актов