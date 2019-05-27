Для аудиторов разработали новый Кодекс профессиональной этики

С 15 июня 2019 вступает в силу новый Кодекс профессиональной этики аудиторов. Документ одобрен Советом по аудиторской деятельности Минфина 21 мая 2019 и размещен на сайте министерства.
Новая редакция Кодекса учитывает нововведения, принятые Международной федерацией бухгалтеров.
Обязательные к исполнению положения Кодекса (требования) в новой редакции отделены от поясняющих положений, введены новые требования и положения, касающиеся использования аудитором профессионального суждения при применении концептуального подхода к соблюдению основных принципов этики, а также предлагаемых или получаемых аудитором поощрений, подарков и знаков внимания.
Теперь Кодекс состоит из 11 разделов вместо двух:
Раздел 1. Соблюдение Кодекса
Раздел 2. Основные принципы этики
Раздел 3. Концептуальный подход к соблюдению основных принципов этики
Раздел 4. Применение концептуального подхода к соблюдению основных принципов этики
Раздел 5. Конфликт интересов
Раздел 6. Заключение договора оказания профессиональных услуг
Раздел 7. Второе мнение
Раздел 8. Вознаграждение аудитора
Раздел 9. Поощрения, включая подарки и знаки внимания
Раздел 10. Принятие на хранение активов клиента
Раздел 11. Ответные меры на несоблюдение нормативных правовых актов
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