Клерк.Ру

Подсчитайте свою будущую пенсию на калькуляторе ПФР

Россияне могут воспользоваться пенсионным калькулятором на официальном сайте ПФР для расчета своей страховой пенсии по старости.

Для того, чтобы воспользоваться пенсионным калькулятором на странице необходимо ввести следующие данные: пол, год рождения, сведения о военной службе, детях, предполагаемый стаж, заработная плата в 2019 году до вычета НДФЛ и т.д. После этого программа выдаст результаты расчетов.

Отделение по Еврейской АО приводит следующий пример расчета:

Женщина 1985 года рождения, имеющая одного ребенка, не планирующая обращаться за назначением страховой пенсии в течение 5 лет, с предполагаемым стажем 30 лет и официальной зарплатой наемного работника до вычета НДФЛ 25 тысяч рублей может рассчитывать на страховую пенсию в размере 17 382 рубля 07 коп.

Отметим, что в примере ПФР для того, чтобы пенсионные выплаты достигли 17,3 тыс. рублей, женщина должна будет выйти на пенсию в 65 лет.

Если подсчитать на калькуляторе, какую пенсию получит эта женщина, выйдя на пенсию вовремя, то получится сумма 12 318 рубля 72 коп.

В ПФР уточнили, что результаты таких расчетов страховой пенсии носят исключительно условный характер, реальный размер будущей пенсии может от них отличаться.

Это связано с тем, что расчеты в пенсионном калькуляторе производятся в постоянных условиях 2019 года, т.е. предполагается, что пенсия была «назначена» гражданину в 2019 году с учетом указанных жизненных планов, а также при условии, что гражданин всё время своей трудовой жизни будет получать указанную заработную плату.

Фактический же размер страховой пенсии рассчитывается ПФР при обращении за её назначением с учетом всех сформированных пенсионных прав и льгот, предусмотренных пенсионным законодательством на момент назначения пенсии.

Пенсионный калькулятор не применим для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, у которых нет страхового стажа в качестве наемных работников на должностях, не относящихся к военной службе.

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