Как формируется пенсия ИП

Индивидуальные предприниматели, так же, как и наемные работники, формируют свою пенсию в течение всей трудовой жизни за счет уплаты страховых взносов.

Однако стоит учесть, что фиксированный платеж, который уплачивает основная масса ИП, позволяет сформировать в год чуть более 1 балла (в то время, как наемный работник, имеющий, например зарплату 35 тыс. рублей «зарабатывает» в год порядка 4 пенсионных баллов).

При этом для получения права на назначение страховой пенсии ИП должен за трудовую жизнь заработать также, как и все, не менее 30 пенсионных баллов и иметь минимум 15 лет страхового стажа (с учетом положений переходного периода).

Напомним, в 2019 году для установления страховой пенсии по старости необходимо иметь 10 лет страхового стажа и 16,2 пенсионных балла.

Чтобы повлиять на размер своей будущей пенсии, предприниматель может уплачивать дополнительный платеж. В данном случае необходимо известить о своем решении территориальный орган ПФР и подать соответствующее заявление. Минимальный размер взноса на 2019 год определяется, исходя из одного МРОТ, и составляет 29 779,20 рублей в год.

Если же предприниматель не уплачивал взносы в пенсионную систему или уплачивал не в полном объеме, он может вообще не получить право на установление страховой пенсии по старости. В этом случае ему может быть установлена социальная пенсия, но она назначается на 5 лет позднее общеустановленного пенсионного возраста, который, напомним, поднялся с 1 января 2019 года.

Такие разъяснения на своем сайте дает ОПФР по Новосибирской области.