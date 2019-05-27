Как формируется пенсия ИП

Индивидуальные предприниматели, так же, как и наемные работники, формируют свою пенсию в течение всей трудовой жизни за счет уплаты страховых взносов.
Однако стоит учесть, что фиксированный платеж, который уплачивает основная масса ИП, позволяет сформировать в год чуть более 1 балла (в то время, как наемный работник, имеющий, например зарплату 35 тыс. рублей «зарабатывает» в год порядка 4 пенсионных баллов).
При этом для получения права на назначение страховой пенсии ИП должен за трудовую жизнь заработать также, как и все, не менее 30 пенсионных баллов и иметь минимум 15 лет страхового стажа (с учетом положений переходного периода).
Напомним, в 2019 году для установления страховой пенсии по старости необходимо иметь 10 лет страхового стажа и 16,2 пенсионных балла.
Чтобы повлиять на размер своей будущей пенсии, предприниматель может уплачивать дополнительный платеж. В данном случае необходимо известить о своем решении территориальный орган ПФР и подать соответствующее заявление. Минимальный размер взноса на 2019 год определяется, исходя из одного МРОТ, и составляет 29 779,20 рублей в год.
Если же предприниматель не уплачивал взносы в пенсионную систему или уплачивал не в полном объеме, он может вообще не получить право на установление страховой пенсии по старости. В этом случае ему может быть установлена социальная пенсия, но она назначается на 5 лет позднее общеустановленного пенсионного возраста, который, напомним, поднялся с 1 января 2019 года.
Такие разъяснения на своем сайте дает ОПФР по Новосибирской области.
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