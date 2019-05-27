Упрощен порядок сдачи бухотчетности

Ранее были внесены изменения в Федеральный закон «О бухгалтерском учёте», согласно которым обязательный экземпляр годовой бухгалтерской отчётности, которая подлежит обязательному аудиту, вместе с аудиторским заключением о ней должен представляться в виде электронного документа в налоговый орган по месту нахождения экономического субъекта.

То есть в соответствии с новым порядком финансовую отчётность и аудиторское заключение не нужно будет представлять в Росстат, как это происходит в настоящее время.

Отчётность будет представляться только в налоговые органы в электронной форме.

За ФНС закреплены полномочия по формированию и ведению государственного информационного ресурса бухгалтерской отчётности (ГИР БО). Данные для формирования официальной статистической информации Росстат будет получать из этого информационного ресурса в рамках межведомственного взаимодействия.

Эти нормы вступают в силу с 1 января 2020 года.

На сайте кабмина опубликовано Постановление Правительства № 631 от 21.05.2019, которым ряд нормативных правовых актов приводится в соответствие с этими изменениями в законодательстве.

В частности, поправки вносятся в Положение о ФНС, утвержденное постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 и Положения о Федеральной службе госстатистики, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 02.06.2008. № 420.