Упрощен порядок сдачи бухотчетности

Ранее были внесены изменения в Федеральный закон «О бухгалтерском учёте», согласно которым обязательный экземпляр годовой бухгалтерской отчётности, которая подлежит обязательному аудиту, вместе с аудиторским заключением о ней должен представляться в виде электронного документа в налоговый орган по месту нахождения экономического субъекта.
То есть в соответствии с новым порядком финансовую отчётность и аудиторское заключение не нужно будет представлять в Росстат, как это происходит в настоящее время.
Отчётность будет представляться только в налоговые органы в электронной форме.
За ФНС закреплены полномочия по формированию и ведению государственного информационного ресурса бухгалтерской отчётности (ГИР БО). Данные для формирования официальной статистической информации Росстат будет получать из этого информационного ресурса в рамках межведомственного взаимодействия.
Эти нормы вступают в силу с 1 января 2020 года.
На сайте кабмина опубликовано Постановление Правительства № 631 от 21.05.2019, которым ряд нормативных правовых актов приводится в соответствие с этими изменениями в законодательстве.
В частности, поправки вносятся в Положение о ФНС, утвержденное постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 и Положения о Федеральной службе госстатистики, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 02.06.2008. № 420.
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