Греф рассказал о «косяках» Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф признал, что банк допускает недоработки и критика клиентов помогает ему сравиться с этим. Об этом он сказал в ходе годового собрания акционеров в пятницу, 24 мая.

«Если мы где-то, извините за термин, накосячили, значит мы должны об этом знать, должны исправлять», — цитирует Грефа РБК.

Глава Сбербанка признал, что «косячат еще много», но ошибок в работе стало значительно меньше. По словам Грефа, раньше банк относился к этому болезненно, поскольку недочетов было столько, что на все не успевали качественно реагировать.

Один из пунктов, по которым банк заслуживает жесткой критики, — это отписки в ответ на обращения клиентов, отметил глава Сбербанка.

«Ответы присланы в сроки, но я два раза перечитал наш ответ — я ничего не понимаю, что мы ему написали», — сказал Греф.