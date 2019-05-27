Уход за пожилыми будут финансировать за счет нового вида соцстрахования

Долговременный уход за пожилыми и инвалидами может стать частью системы социального страхования в РФ, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Новый тариф может быть выделен в рамках уже существующих отчислений в ФСС или сформирован за счет отмены «потолка» зарплат, с которых платятся взносы в ФСС, также на финансирование системы могут использовать средства ПФР, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, сейчас социальные услуги для инвалидов и пожилых (вызов на дом соцработника, проживание в доме престарелых или психоневрологическом интернате) финансируются из бюджетов регионов.

С 2019 года программа долговременного ухода включена в качестве составной части в нацпроект «Демография», расходы на который составят 295 млн руб.

Как заявила Татьяна Голикова, в правительстве также готовы рассмотреть различные варианты участия бизнеса в виде частно-государственного партнерства.