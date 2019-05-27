Почему бизнесменам невесело в День российского предпринимательства

26 мая отмечался День российского предпринимательства.

О том, почему это не праздничный день для многих бизнесменов, рассказал «Коммерсант».

Большая часть предпринимателей вообще не знает о таком дне. А даже узнав, не собираются его отмечать. Например, Олег Сысуев, первый зам.председателя совета директоров Альфа-банка, считает, что идея этого праздника родилась во время официального мероприятия, просто поставили галочку.

Игорь Юргенс, президент Всероссийского союза страховщиков, заявил, чтоповодов для праздника нет. Поскольку происходит откат назад, в прошлый век.

Сергей Михнюк, исполнительный директор Национального кормового союза, хотел бы в полной мере попраздновать, но пока нет повода. Вот если перестанут давить предпринимателей и ретроспективно трактовать ставку НДС на импортируемые кормовые добавки с угрозой насильственных методов от надзорных органов, тогда можно будет «тратить свои силы и время на правильные вещи».

Ирина Эльдарханова, вице-президент общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса», напомнила о 200 тыс. предпринимателей, находящихся в СИЗО. Какой уж тут праздник?

Но есть и празднующие. Для Бориса Титова, уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, это один из главных праздников.

Среди празднующих оказался и Николай Дунаев, вице-президент «Опоры России». Он считает, что людям очень нужен праздник, потому что будни у них в большинстве случаев крайне тусклые.

«Те, кто еще работает, очень боятся, будучи под давлением силовиков и налоговой, а у тех, кто уже потихонечку умирает, соответственно, все плохо. Тех, кто переполнен позитивом, нет вообще, а те, кто хоть как-то работает, сидят и не высовываются, на праздники не ездят, чтобы, не дай бог, кто-то не увидел, что у них все хорошо или более или менее хорошо.», — сказал он