Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет. Такие данные приводятся в исследовании центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие», пишет РБК.

Поясним, ВГП — это ценность, которая создается на территории города в течение заданного периода (года или квартала). Сумма всех ВГП и всего продукта, произведенного вне городской черты, составляет ВВП страны.

Всего в России 16 городов, имеющих свыше 1 млн жителей.



ВГП Москвы в расчете на душу населения более чем в два раза превосходит аналогичный показатель нестоличных городов-миллионников (1,3 млн против 0,5 млн руб. в 2017 году в текущих ценах).



Доходы бюджетов Москвы и Санкт-Петербурга в расчете на одного горожанина, согласно результатам исследования, оказались в разы выше, чем в других российских мегаполисах, — 169 тыс. руб. в Москве и 97 тыс. руб. в Санкт-Петербурге против 23 тыс. руб. в среднем в других городах-миллионниках, по данным на 2017 год.