Владельцев объектов, загрязняющих окружающую среду, будут штрафовать за отсутствие систем автоматического контроля

С 1 июля 2019 года в России могут появиться штрафы за нарушение требований по оснащению стационарных источников выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ системами автоматического контроля и по предоставлению в государственные органы информации, полученной с использованием таких систем.

Поправки в КоАП разработало и внесло в Госдуму Правительство, пишет «Парламентская газета».

За нарушение требований по оснащению стационарных источников выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ системами автоматического контроля штрафы для должностных лиц составят от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Индивидуальные предприниматели будут нести ответственность как юридические лица, об этом написано в законопроекте.

За невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по предоставлению в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, информации о показателях выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, полученной с использованием систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, размер штрафа для должностных лиц составит от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

В случае предоставления в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, недостоверной информации о показателях выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, полученной с использованием систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, должностные лица будут штрафоваться на суммы от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, юридические лица — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

За повторное совершение указанных административных правонарушений предлагается увеличение штрафных санкций, включая дисквалификацию должностных лиц.