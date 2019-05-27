Магазины могут обязать принимать бутылки

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин.
Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития должны проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары. Такое поручение ведомствам дал премьер-министр Дмитрий Медведев, пишут «Известия».
Ввести обязательный прием тары предложили представители «Справедливой России». Они считают, что ритейлеры должны платить населению по 5 — 7 рублей за пустую бутылку, пояснил замглавы фракции «СР» в нижней палате Олег Нилов.
Правительству рекомендовано представить предложения в Госдуму до 15 июня.
Налоговые проверки становятся жестче. Научитесь защищать себя в онлайн-курсе «Клерка» — «Налоговые проверки. Тактика защиты».
Посмотрите рассказ о курсе от его автора Ивана Кузнецова, налогового эксперта, который раньше работал в ОБЭП.
Заходите, регистрируйтесь и обучайтесь. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат.