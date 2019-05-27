В Москве резко выросла стоимость полисов ОСАГО

«Альфастрахование», «Ингосстрах» и «Росгосстрах» повысили ставки тарифа ОСАГО для жителей Москвы.

«Ингосстрах» поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у «Альфастрахования», сообщает газета «Ведомости».

«Росгосстрах» поднял тарифы после майских праздников — на 11%, с 3699 руб. до тех же 4118 руб. Повысить тарифы намерена и ВСК — ее вице-президент Василий Бусаров сообщил, что по итогам первого квартала 2019 года компания отмечает рост убыточности. Сейчас ставка тарифа ОСАГО у ВСК для москвичей составляет 3590 руб.

За счет Москвы страховщики пытаются получить дополнительную прибыль, но повышение тарифов может лишить их части клиентов, которые перейдут к конкурентам с более низким тарифом, говорят эксперты. При этом на Москву приходится четверть сборов ОСАГО.

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в 2019 году средняя выплата по ОСАГО в России выросла на 3,1%, до 66,3 тыс. руб. За первые четыре месяца страховщики собрали с автовладельцев на 3,5% меньше, чем в январе-апреле 2018-го.