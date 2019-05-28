Когда партбилет заменит архивную справку для расчета пенсии

Бывают ситуации, когда работодатель при закрытии предприятия не передает сведения на своих работников в архив, или архивные документы сгорают или тонут. Как в этом случае можно подтвердить заработную плату?

В отделении ПФР по Омской области пояснили, что можно использовать сведения из документов личного хранения. Например, из оригиналов партийного или профсоюзного билетов и учетных карточек. Правда, в билете все должно быть оформлено надлежащим образом: указаны не только помесячные доходы, но и взносы с них и погашения.

К рассмотрению также принимаются учетные карточки членов комсомола и комсомольские билеты, расчетные книжки (расчетные листы), которые оформлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению первичных учетных документов по оплате труда, приказы и другие документы, из которых можно сделать вывод об индивидуальном характере заработка работника.