В Подмосковье с 1 июня начнут штрафовать организации, не заключившие договоры на вывоз мусора

С 1 июня в Московской области начнутся тотальные проверки наличия договоров на вывоз мусора у юридических лиц, сообщает пресс-служба Правительства Московской области.
Особое внимание будет уделяться дачным поселкам и СНТ, поскольку в летнее время там находится большое количество людей, а условия для цивилизованного сбора мусора часто не созданы.
В проверках будут участвовать представители общественности, инспекторы Госадмтехнадзора, внештатные инспекторы, административные комиссии муниципалитетов.
В случае отсутствия договора на вывоз мусора инспекторами будет применен административный штраф в размере до 30 тысяч рублей для должностных лиц, и до 250 тысяч для юридических лиц.
Привлекаться к ответственности будут все юридические лица, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории Подмосковья, в результате которой образуются твердые коммунальные отходы, и не имеющие договоров с рег.операторами. В частности, речь идет о предприятиях сферы торговли и услуг, организациях и учреждениях, СНТ, объектах транспортной инфраструктуры.
В пресс-службе напомнили, что с 1 января Подмосковье перешло на новый стандарт сбора и переработки отходов. В настоящее время на контейнерных площадках мусор накапливается в серых баках для смешанных отходов и в синих баках, куда попадает предварительно разделенный жителями «сухой» мусор (бумага, металл, картон, пластик). Введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах.
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