Для кого продлят действие нулевой ставки налога на прибыль

Организации, осуществляющие социальное обслуживание граждан, при соблюдении ряда условий, вправе применять ставку налога на прибыль 0 % до 1 января 2020 года.
Глава Правительства Дмитрий Медведев поручил Минфину совместно с ФНС и Минтрудом разработать законопроект, который бы продлевал срок применения этой ставки для организаций соцобслуживания.
Соответствующее поручение, опубликованное на сайте кабмина, должно быть выполнено до 1 августа 2019 года.
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