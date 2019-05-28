Для кого продлят действие нулевой ставки налога на прибыль

Организации, осуществляющие социальное обслуживание граждан, при соблюдении ряда условий, вправе применять ставку налога на прибыль 0 % до 1 января 2020 года.

Глава Правительства Дмитрий Медведев поручил Минфину совместно с ФНС и Минтрудом разработать законопроект, который бы продлевал срок применения этой ставки для организаций соцобслуживания.

Соответствующее поручение, опубликованное на сайте кабмина, должно быть выполнено до 1 августа 2019 года.