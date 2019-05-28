Госучреждениям запретили закупать импортное вино

На сайте кабмина опубликовано Постановление Правительства № 660 от 25.05.2019, которое запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Документ вступит в силу 1 июля 2019.
В число запрещенной продукции вошли вина, игристые вина, ликёрные и фруктовые (плодовые) вина.
Это будет содействовать развитию отечественного виноградарства и виноделия, отметили в кабмине.
Это ограничение касается только госзакупок, оно не распространяется на импортные вина, обращающиеся на рынке и реализуемые коммерческими организациями торговли, общественного питания и т.д.
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