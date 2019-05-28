СМИ рассказали о давлении на «Клерк». Спасибо, коллеги!

Вчера на «Клерке» была опубликована статья о том, как неизвестные люди от имени ФНС заставляют редакцию убирать материалы, касающиеся налоговой службы и в частности новой программы АИС Налог-3. Материал не остался незамеченным другими СМИ.

«МК на Кубани» обратился за разъяснениями в Управление ФНС Краснодарского края. В УФНС заявили, что они «внимательно изучат приведённую в статье информацию и проведут служебную проверку». И назвали действия в принципе недопустимыми.

О ситуации написали «МБХ медиа», Телеканал «Дождь» и Meduza.

Не остались в стороне и Telegram-каналы.

Канал «Беспощадный пиарщик» рассказал о том, что ФНС требует от «Клерка» писать о ней только хорошее и вообще:

«у нас тут нарисовался второй влиятельный человек с желанием удалить весь интернет, только поувесистее. В административном смысле»

Канал «Адские бабки» тоже не смог пройти мимо сложившейся ситуации и не отпустить пару шпилек:

«Ну что, я помню, как Мишустин обещал переделать старую ФНС в „сервисную службу“, но похоже опять получился автомат Калашникова»

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