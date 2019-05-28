ВТБ запланировал стать банком номер один в кошельках россиян

Месяц назад ВТБ утвердил новую стратегию до 2023 г. Банк тогда документ публиковать не стал, а спустя месяц ознакомил с ним аналитиков. С презентацией стратегии ознакомились «Ведомости».

К 2023 г. он хочет стать банком № 1 в кошельке клиентов и лидером по уровню удовлетворенности пользователей, а также создать для них полноценную лайф-стайл платформу со всем спектром услуг: от здоровья до отдыха. ВТБ хочет предоставлять 100% продуктов онлайн, реализовывать 50% продаж удаленно и уйти от бумажного документооборота.

Сбербанк, «Тинькофф банк» и другие давно идут по пути полной цифровизации бизнеса — ВТБ позже других объявил об аналогичных планах, говорят эксперты. Во многом планы ВТБ выглядят как списанная домашняя работа у «Сбербанка», иронизируют они.

В 2019 г. ВТБ планирует заработать около 200 млрд руб. чистой прибыли, в 2020 г. — 230 млрд, в 2021 г. — 270 млрд, а к 2022 г. — достичь 300 млрд, следует из презентации.

Один из драйверов, который должен поддержать рентабельность капитала банка (ROE) и обеспечить рост прибыли, — ожидание безубыточности по непрофильным активам, которые в последние несколько лет приносили убытки. В структуре группы ВТБ есть много непрофильных активов — земли, доставшиеся от Банка Москвы, строительные проекты, в том числе «ВТБ арена».

Второй фактор увеличения прибыли — опережающий среднерыночный рост кредитов физлицам: к 2022 г. розничный кредитный портфель вырастет на 16%, малого бизнеса — на 14%. У ВТБ должно стать 18 млн клиентов в рознице — в 1,5 раза больше, чем сейчас; доля рынка розничного кредитования дойдет до 22%, а доля таких кредитов в портфеле — до 35% по сравнению с нынешними 25,7%.

Третий драйвер, который должен помочь ВТБ достичь цели по прибыли, — сокращение затрат. Это даст группе около 70 млрд руб. в целом за 3,5 года. В ходе презентации представители ВТБ называли факторы, за счет которых им удастся этого достичь: например, передислокация части персонала из Москвы в регионы.

Основные цели ВТБ выглядят разумно, хоть и несколько оптимистично, отмечают эксперты.